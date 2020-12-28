Общенациональный вклад во имя возрождения Арцаха: о программе провозглашения 2021 года Годом Арцаха

Католикос Арам I выступил с инициативой объявить 2021 год Годом Арцаха, что свидетельствует об огромном объеме предстоящей работы по разным направлениям. В рамках инициативы Его Святейшество призывает к национальному объединению и к деятельности. Представляя «Арменпресс» подробности этой инициативы, руководитель информационного отдела Католикосата Великого Дома Киликии отец Оваким Панджарджян отметил, что Его Святейшество начиная с 2003 года, каждый год посвящает каким-либо национальным, церковным, культурным ценностям и событиям. Например, Год Библии, Год семьи по детям, Год армян, нуждающихся в особой заботе и т. д. Учитывая прочные устремления всего народа по отношению к Арцаху, который оказался в центре наших забот, Его Святейшество 2021 год объявил Годом Арцаха.

В таких случаях Его Святейшество обычно делает официальное заявление. И на этот раз Его Святейшество подготовил заявление, в котором отметил ряд важных моментов. Отец Оваким Панджарджян сообщил, что Католикос Арам I вначале сделал общий исторический обзор Арцаха, а затем, представив текущую ситуацию, отметил 7 важных моментов.

“В первую очередь, Его Святейшество подчеркивает, что заявление по Арцаху требует серьезного пересмотра. Пункты заявления составлены таким образом, что могут поставить под угрозу основы государственности Армения. Второе - это вопрос обеспечения возвращения арцахцев в места своего обитания, что Арам I считает необходимостью. Третье - вопрос скорейшего возвращения пленных и его жизненной важности”, - сказал отец Оваким Панджарджян.

Следующим пунктом Его Святейшество подчеркивает, что монастыри и памятники исторической и культурной ценности Арцаха должны быть защищены любой ценой. Пункт 5 подчеркивает, что международное признание Республики Арцах должно стать приоритетом. Плановую работу в этом направлении должны вести государственные, политические структуры и официальные лица Армении, Арцаха и диаспоры. В шестом пункте поднимается вопрос о работах по возрождению Арцаха. При этом он подчеркивает, что Арцах невозможно восстановить обычными программами и текущими работами. Следовательно, общенациональные инвестиции и потенциал в ожидании возрождения Арцаха более чем необходимы. В этом контексте ключевую роль должна сыграть диаспора.

В этом направлении Католикосатом под руководством Его Святейшества уже предприняты некоторые инициативы. Несколько дней назад Католикос Арам I призвал помочь детям Арцаха. Его Святейшество обратился ко всем епархиям быть активными в издательской деятельности, в проведении конгрессов и конференций, связанных с Арцахом”, - представил отец Оваким Панджарджян.

В свете всего этого, объявляя 2021 год Годом Арцаха, Его Святейшество считает необходимым разработать новую стратегию и тактику, основанную на современных реалиях. Его Святейшество принципиально подчеркивает, что право народа Арцаха на самоопределение должно оставаться бесспорным, международное признание Республики Арцах должно стать приоритетом, рост народа Арцаха, развитие экономики должны занять ключевое место в общеармянской повестке дня.

Заявление Его Святейшества будет оглашено 10 января 2021 года в соборе Святого Григория Просветителя Антилиаса.

Анна Гзирян