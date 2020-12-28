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Пожар в селе Ошакан: пострадавших нет

Пожар в селе Ошакан: пострадавших нет

В Арагацотнский региональный центр кризисного управления 27 декабря в 23:59 поступил сигнал  о возгорании автомобиля на дороге из Аштарака в село Ошакан. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.

Пожар был локализован в 00:15  28 декабря, полностью потушен в 00:24. На улице Школьников в селе Ошакан сгорел автомобиль марки “Lada 2114”. К счастью, пострадавших нет.


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