Ответ Министерства обороны Армении на слухи о возобновлении боев в районе Гадрута

Ряд азербайджанских СМИ сообщают о боевых действиях, возобновившихся между армянскими и азербайджанскими силами близ села Тох Гадрутского района. Также сообщается о погибших и раненых с обеих сторон. Министерство обороны Республики Армения по поводу слухов распространило сообщение, отметив:

“Напомним, что село Тох находится под полным контролем азербайджанских ВС.

Армия обороны Арцаха строго соблюдает режим прекращения огня, ни одно подразделение на данном участке не участвовало ни в каких-либо действиях, более того, никаких инцидентов, связанных с подразделениями Армии обороны Арцаха, не зафиксировано.

Тем не менее, армянская сторона пытается получить дополнительные сведения, не исключая вероятности того, что мы имеем дело с азербайджанской информационной провокацией”.