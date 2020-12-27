Директор ГСЧС Арцаха наградил российских спасателей по случаю Дня сотрудника МЧС России
Директор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха генерал-майор Карен Саркисян наградил группу сотрудников Министерства гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий по случаю профессионального праздника.
Как сообщили Арменпресс в ГСЧС Арцаха, первый заместитель директора Службы по чрезвычайным ситуациям в общине Иванян Аскеранского района полковник Самвел Петросян поздравил российских коллег с награждением и приказом Карена Саркисяна вручил им награды.
«В рамках активного сотрудничества директор Департамента спасательских формирований генерал-лейтенант Игорь Кутровский награжден медалью МЧС «Крест Славы-Ной».
Медалью «Сотрудничество во имя спасения» награждены:
Руководитель сборной группы МЧС РФ -
Полковник Вадим Гаршин
Младший офицер Дмитрий Кворцов
Сержант Евгений Сопильняк,
Старший сержант Хамза Хамбабаев
Сержант Александр Черноволенко,
Младший сержант Александр Шопавалов», - говорится в заявлении.
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