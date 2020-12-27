Директор ГСЧС Арцаха наградил   российских спасателей по случаю Дня сотрудника МЧС России

Директор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха генерал-майор Карен Саркисян наградил группу сотрудников Министерства гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий по случаю профессионального праздника.

Как сообщили Арменпресс в ГСЧС Арцаха, первый заместитель директора Службы по чрезвычайным ситуациям в общине Иванян Аскеранского района полковник Самвел Петросян поздравил российских коллег с награждением и приказом Карена Саркисяна вручил им награды.

«В рамках активного сотрудничества директор Департамента спасательских формирований генерал-лейтенант Игорь Кутровский награжден медалью МЧС «Крест Славы-Ной».

Медалью «Сотрудничество во имя спасения» награждены:

Руководитель сборной группы МЧС РФ -

Полковник Вадим Гаршин

Младший офицер Дмитрий Кворцов

Сержант Евгений Сопильняк,

Старший сержант Хамза Хамбабаев

Сержант Александр Черноволенко,

Младший сержант Александр Шопавалов», - говорится в заявлении.