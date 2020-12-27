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Директор ГСЧС Арцаха наградил   российских спасателей по случаю Дня сотрудника МЧС России

Директор ГСЧС Арцаха наградил   российских спасателей по случаю Дня сотрудника МЧС России

Директор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха генерал-майор Карен Саркисян наградил группу сотрудников Министерства гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий по случаю  профессионального праздника.

Как сообщили Арменпресс в ГСЧС Арцаха, первый заместитель директора Службы по чрезвычайным ситуациям в общине Иванян Аскеранского района полковник Самвел Петросян поздравил российских коллег с награждением  и приказом  Карена Саркисяна вручил им награды.

«В рамках активного сотрудничества директор Департамента спасательских формирований генерал-лейтенант Игорь Кутровский награжден медалью МЧС «Крест Славы-Ной».

Медалью «Сотрудничество во имя спасения» награждены:

Руководитель сборной группы МЧС РФ -

Полковник Вадим Гаршин

Младший офицер Дмитрий Кворцов

Сержант Евгений Сопильняк,

Старший сержант Хамза Хамбабаев

Сержант Александр Черноволенко,

Младший  сержант Александр Шопавалов», - говорится в заявлении.  


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