МЧС представило погодные условия на дорогах
МЧС Армении сообщает, что на территории РА есть закрытые, труднопроходимые автомобильные дороги.
Дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнской области, закрыты.
Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей с прицепом.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на дороге Артик-Алагяз Ширакской области, в Апаране и Арагаце Арагацотнской области, на автодорогах Гегаркуникской, Котайкской и Сюникской областей местами гололед.
На перевале Варденяц, на дорогах Сюникской, Арагацотнской, Котайкской областей местами гололед.
Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспорта.
Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.
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