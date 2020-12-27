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МЧС представило погодные условия на дорогах

МЧС представило погодные условия на дорогах

МЧС Армении сообщает, что на территории РА есть закрытые, труднопроходимые автомобильные дороги.

Дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнской области,   закрыты.

Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей с прицепом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на дороге Артик-Алагяз Ширакской области, в Апаране и Арагаце  Арагацотнской области, на автодорогах Гегаркуникской, Котайкской и Сюникской областей местами гололед.

На перевале Варденяц, на  дорогах Сюникской, Арагацотнской, Котайкской областей местами гололед.

Согласно данным,  полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов  транспорта.

Согласно информации, полученной  из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется  ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.  

 

 

 


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