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Церковь свободна в выражении своего мнения, как и каждый гражданин.   Католикос Гарегин II

Церковь свободна в выражении своего мнения, как и каждый гражданин.   Католикос Гарегин II

В ходе брифинга  после Святой литургии, состоявшейся в Первопрестольном Святом Эчмиадзине 27 декабря, Его Святейшество Гарегин II — Верховный Патриарх и Католикос Всех армян, ответил на вопросы журналистов.

«Мы ценим ревностность, верность, любовь и преданность наших детей нашей Святой Апостольской Церкви», - подчеркнул он.

Как сообщает корреспондент  Арменпресс, отвечая на мысль, что церковь пытается вмешаться в политические процессы, Святейший Патриарх подчеркнул. «Церковь руководствуется исключительно интересами нашего народа, нашей Родины, она выражает свое отношение и точку зрения по национальным вопросам резонансного значения, так что это ни в коем случае не должно иметь другого толкования. Церковь — особенно церковь,  свободна в выражении своего мнения, как и любой другой гражданин.

Отвечая на вопрос «Богоугодно ли это?», он заметил. «Если высказанное мнение направлено в защиту наших национальных интересов, и исходит  из любви к нашему народу, то это угодно Богу».

Касаясь вопроса о целенаправленности и заказном  характере атак на церковь в Интернете, Католикос Гарегин II подчеркнул: «Я не могу сделать такое утверждение, потому что не знаю, кто они и каков масштаб этих нападок».

Как сообщил наш корреспондент, 27 декабря в Первопрестоле протестных акций не было,  никаких  инцидентов не зафиксировано.

Защитник прав человека Республики Армения распространил заявление в связи  с распространяемыми в социальных сетях оскорблениями в отношении духовенства Армянской Апостольской церкви,  а также о запланированных акциях в Святом  престоле 27 декабря.  Эти призывы   сопровождаются оскорблениями, высказываниями ненависти и даже призывами к насилию в отношении Первоиерарха  Армянской Апостольской церкви, Католикоса Всех Армян и других  членов духовенства Армянской Апостольской церкви.

 

 


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