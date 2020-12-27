В Новый год в Армении осадков не ожидается, температура воздуха существенно не изменится
14:41, 27 Декабрь, 2020
Днем 27 декабря, 28-31 декабря, 1 января в Армении осадков не ожидается.
Ветер северо-восточный, скорость 5-10 м / с.
Температура воздуха существенно не изменится.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, днем 27 декабря, 28-31 декабря, 1 января в Ереване ожидается погода без осадков.
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