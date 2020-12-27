В Новый год в Армении осадков не ожидается, температура воздуха существенно не изменится

Днем 27 декабря, 28-31 декабря, 1 января в Армении осадков не ожидается.

Ветер северо-восточный, скорость 5-10 м / с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, днем 27 декабря, 28-31 декабря, 1 января в Ереване ожидается погода без осадков.