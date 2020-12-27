Дети России передали детям Карабаха 1,5 тыс. открыток и 1,2 тыс. новогодних игрушек

В школе №3 города Степанакерта военнослужащие российского миротворческого контингента совместно с представителями всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия» провели акцию «Юнармия – детям Карабаха».

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт Минобороны РФ, в ходе акции состоялся телемост с участием учеников школы и юнармейцев из 10 городов России, в том числе: Оренбурга, Красноярска, Зеленодонска, Краснодара, Новосибирска, Калуги, Брянска, Москвы и Московской области. Основная студия находилась в Центральном Доме Юнармии в городе Москва.

Во время проведения телемоста юнармейцы из Краснодара передали детям Нагорного Карабаха эстафету «Граффити мира», на которой ученики под руководством художника-граффитиста нанесли на стену школы рисунок, воплощающий мир во всем мире.

Кроме того, дети России с помощью видеоконференцсвязи поздравили детей Карабаха с наступающим Новым годом и передали им 1,5 тыс. открыток и 1,2 тыс. новогодних игрушек, сделанных своими руками, а миротворцы подарили каждому ребенку школьный набор и рюкзак.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.