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В Иджеване  сгорела крыша  гаража

В Иджеване  сгорела крыша  гаража

27-го декабря   в 04։22 часов   в   Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что в Иджеване  (Тавушская область) во дворе дома №5 по ул.Анкахутян горит гараж,  необходима  помощь спасателей. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.  

Пожар был купирован в 04:45 часов, потушен в 05:03.

Сгорели деревянные части  крыши  гаража.


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