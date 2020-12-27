В Иджеване  сгорела крыша  гаража

27-го декабря в 04։22 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что в Иджеване (Тавушская область) во дворе дома №5 по ул.Анкахутян горит гараж, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Пожар был купирован в 04:45 часов, потушен в 05:03.

Сгорели деревянные части крыши гаража.