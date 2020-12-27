Олимпийский чемпион Армен Назарян - почетный профессор ГИФКСА

Двукратный олимпийский чемпион Армен Назарян стал почетным профессором Государственного института физической культуры и спорта Армении (ГИФКСА).

Как передает Арменпресс, решением Ученого совета Фонда «Государственный институт физической культуры и спорта Армении» Армену Назаряну было присвоено звание Почетного профессора Академии наук Армении. Свидетельство было торжественно вручено в конце года на итоговом заседании попечительского совета. Врио ректора ГИФКСА Давид Хитарян и Армен Назарян обменялись знаковыми подарками. Университет получил в подарок книгу Армена Назаряна.

Перед началом официальной церемонии Назарян и Хитарян почтили память студентов и выпускников Государственного института физической культуры и спорта Армении, погибших во Второй Арцахской войне.