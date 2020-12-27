 На территории РА есть закрытые и труднопроходимые автодороги

МЧС Армении сообщает, что на территории РА есть закрытые, труднопроходимые автомобильные дороги.

Дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнской области, закрыты.

Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей с прицепом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на дороге Артик-Алагяз Ширакской области, на автодорогах Апаранской, Арагацотнской, Гегаркуникской, Котайкской и Сюникской областей местами гололед.

На перевале Варденяц, на дорогах Сюникской, Арагацотнской, Котайкской областей местами гололед.

О Ларсе

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспорта.

Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.