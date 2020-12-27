ЗПЧ  Армении  распространил заявление в связи с  оскорблениями в адрес священников в соцсетях

Защитник прав человека Республики Армения распространил заявление в связи с распространяемыми в социальных сетях оскорблениями в отношении духовенства Армянской Апостольской церкви, а также о языке вражды и призывах к насилию.

Об этом Арменпресс сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата Защитника прав человека Республики Армения.

«На ряде страниц и в группах в социальных сетях Офис Защитника прав человека Армении зарегистрировал звонки и сообщения, в которых говорится об организации акций протеста 27 декабря на территории Собора Армянской Апостольской церкви в Первопрестольном Эчмиадзине. Эти призывы сопровождаются оскорблениями, высказываниями ненависти и даже призывами к насилию в отношении Первоиерарха Армянской Апостольской церкви, Католикоса Всех Армян и других членов духовенства Армянской Апостольской церкви.

Оскорбления, язык вражды или призывы к насилию не защищены никакими правами, и к тому же они нарушают свободу выражения мнения. Они не допускаются никакими международными требованиями. Следовательно, такие подходы незаконны.

Более того, статья 41 Конституции Республики Армения гарантирует право каждого человека на свободу мысли, совести и вероисповедания в Республике Армения. Это право, согласно Конституции, включает свободу изменять свою религию или убеждения и их проявления - самостоятельно или совместно с другими, публично или в частном порядке, посредством публичного богослужения, церковных служб или других форм выражения.

Эти конституционные гарантии распространяются на все религии в Армении, а в случае с Армянской Апостольской церковью речь идет о большинстве граждан.

У Армянской Апостольской церкви есть свои правила, на основании которых совершаются церковные обряды, свободное выполнение которых наше государство гарантирует Конституцией и законами.

Более того, уникальная миссия Армянской Апостольской церкви в духовной жизни армянского народа, в развитии его национальной культуры и сохранении национальной самобытности признана на уровне Конституции.

Офис Защитника прав человека Армении проводит мониторинг всех процессов, в том числе - в Первопрестольном Святом Эчмиадзине.

Любые действия или другие инициативы в нашей стране должны основываться на верховенстве закона, взаимном уважении и императиве гарантии солидарности», - говорится в заявлении.