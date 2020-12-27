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COVID-16. В Армении за один день заразились 485 человек, вылечились 444 человека,    умерли - 16

COVID-16. В Армении за один день заразились 485 человек, вылечились 444 человека,    умерли - 16

По состоянию на 11:00 часов 27 декабря в Армении в целом подтверждено 157 834 случая заболевания коронавирусом, из которых 139 113 случаев выздоровления и 2768 - смерти. В настоящее время курс лечения от коронавирусной болезни проходят 15 280  пациентов. Всего было проведено 583 644 теста.

Как сообщили Арменпресс в Минздраве Армении, 26 декабря было проведено 2258 тестов, из которых подтверждено 485 новых случаев заболевания коронавирусом. 444 пациента выздоровели, 16 умерли.

В тот же день было зарегистрировано 2 случая смерти, когда пациенты  болели коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Всего подобных случаев - 673.


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