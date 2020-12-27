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Airthings Masters: Аронян пока  второй 

Airthings Masters: Аронян пока  второй 

Лидер щахмат Армении Левон Аронян  стартовал в международном  онлайн-турнире Airthings Masters.

Как  передает Арменпресс, в первых 4 турах он одержал одну победу, а  три игры завершил  вничью. С 2,5 очками из 4 Аронян пока занимает второе место в турнирной таблице.

Airthings Masters стартовали 24 декабря. Турнир  состоит из отборочного раунда, полуфинала и финала. Призовой фонд турнира составляет 200 тысяч долларов. Победитель получит первый приз - 60 000 долларов. Помимо Ароняна, в Airthings Masters также принимают участие Хикару Накамура, Максим Вашье-Лаграв, Даниил Дубов, Теймур Раджабов, Уэсли Со, Давид Антон, Магнус Карлсен, Аниш Гири, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Пентала Харикришна. Турнир завершится 2 января.


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