Airthings Masters: Аронян пока  второй 

Лидер щахмат Армении Левон Аронян стартовал в международном онлайн-турнире Airthings Masters.

Как передает Арменпресс, в первых 4 турах он одержал одну победу, а три игры завершил вничью. С 2,5 очками из 4 Аронян пока занимает второе место в турнирной таблице.

Airthings Masters стартовали 24 декабря. Турнир состоит из отборочного раунда, полуфинала и финала. Призовой фонд турнира составляет 200 тысяч долларов. Победитель получит первый приз - 60 000 долларов. Помимо Ароняна, в Airthings Masters также принимают участие Хикару Накамура, Максим Вашье-Лаграв, Даниил Дубов, Теймур Раджабов, Уэсли Со, Давид Антон, Магнус Карлсен, Аниш Гири, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Пентала Харикришна. Турнир завершится 2 января.