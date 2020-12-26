На площади Республики в Ереване продолжается сидячая забастовка движения "За спасение Отечества" с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает страница Движения в Facebook.

«Несмотря на неблагоприятные погодные условия и понижение температуры, на Площади Республики продолжается сидячая забастовкадвижения "За спасение Отечества". Площадь была активна и ночью, и сегодня», - говорится в сообщении.

С 11 ноября проходят акции неповиновения и другие акции протеста с требованием отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна. Инициатива «Движение за спасение Родины», состоящая из 16 парламентских и-внепарламентских оппозиционных партий, выдвинула бывшего премьер-министра и бывшего министра обороны ВазгенаМанукянав качестве единого кандидата на пост премьер-министра.