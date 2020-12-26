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На площади Республики продолжается сидячая забастовка движения "За спасение Отечества"

На площади Республики продолжается сидячая забастовка движения "За спасение Отечества"

На площади Республики в Ереване продолжается сидячая забастовка движения "За спасение Отечества" с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает страница Движения  в Facebook.

«Несмотря на неблагоприятные погодные условия и понижение температуры, на Площади Республики продолжается сидячая забастовкадвижения "За спасение Отечества". Площадь была активна и ночью, и сегодня», - говорится в сообщении.

С 11 ноября проходят акции неповиновения и другие акции протеста с требованием отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна. Инициатива «Движение за спасение Родины», состоящая из 16 парламентских и-внепарламентских оппозиционных партий, выдвинула бывшего премьер-министра и бывшего министра обороны ВазгенаМанукянав качестве единого  кандидата на пост премьер-министра.

 

 


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