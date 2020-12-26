Время в Ереване: 11:07:36,   26 Декабрь

Путин лично объявит о вакцинации от коронавируса

Путин лично объявит о вакцинации от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин лично объявит,   когда сам сделает прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает  РИА Новости.

«Он проинформирует лично», - сказал Песков.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцина Sputnik V одобрена для вакцинации людей старше 60 лет. Доказано, что вакцина Sputnik V безопасна и эффективна более чем на 90% для людей старше 60 лет.

В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину против коронавируса, разработанную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Она получила название «Спутник V».


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации