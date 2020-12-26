Путин лично объявит о вакцинации от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин лично объявит, когда сам сделает прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

«Он проинформирует лично», - сказал Песков.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцина Sputnik V одобрена для вакцинации людей старше 60 лет. Доказано, что вакцина Sputnik V безопасна и эффективна более чем на 90% для людей старше 60 лет.

В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину против коронавируса, разработанную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Она получила название «Спутник V».