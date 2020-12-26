Во время войны санавиация совершила 86 рейсов из Сюника в Ереван и обратно

Во время последней Арцахской войны санитарная авиация Минздрава Армении выполнила 86 рейсов из Еревана в Сюники в обратном направлении с помощью двух вертолетов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщаетминистр здравоохранения РА Арсен Торосян на своей странице в Facebook.

«Во время последней Арцахской войны санитарная авиация Министерства здравоохранения выполнила 86 рейсов из Еревана в Сюник на двух вертолетах, спасая жизни десятков героев-военнослужащих и доставляя их в узкоспециализированные центры в Ереване», - сказал Торосян.