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Во время войны санавиация совершила 86 рейсов из Сюника в Ереван и обратно

Во время войны санавиация совершила 86 рейсов из Сюника в Ереван и обратно

Во время последней Арцахской войны санитарная авиация Минздрава Армении  выполнила 86 рейсов из Еревана в Сюники в обратном направлении с помощью двух вертолетов.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщаетминистр здравоохранения РА Арсен Торосян на своей странице в Facebook.

«Во время последней Арцахской войны санитарная авиация Министерства здравоохранения выполнила 86 рейсов из Еревана в Сюник на двух вертолетах, спасая жизни десятков героев-военнослужащих и доставляя их в узкоспециализированные центры в Ереване», - сказал Торосян.


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