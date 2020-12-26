Армия обороны сообщает о неточностях в опубликованном 26 декабря списке погибших военнослужащих

Армия обороны Арцаха сообщает о неточностях, имеющих место в опубликованном 26 декабря списке погибших военнослужащих.

Как передает Арменпресс, Армия обороны Арцаха сообщает, что список удален с сайта.

«Список убитых военнослужащих, опубликованный 26 декабря, содержит ряд неточностей. В связи с устранением неточностей список, опубликованный 26 декабря, был удален с сайта. Мы приносим извинения всем вам», - сообщает Армия обороны.

26 декабря Минобороны объявило имена 147 погибших военнослужащих.