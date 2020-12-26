Армия обороны сообщает о неточностях в опубликованном 26 декабря списке погибших военнослужащих
16:28, 26 Декабрь, 2020
Армия обороны Арцаха сообщает о неточностях, имеющих место в опубликованном 26 декабря списке погибших военнослужащих.
Как передает Арменпресс, Армия обороны Арцаха сообщает, что список удален с сайта.
«Список убитых военнослужащих, опубликованный 26 декабря, содержит ряд неточностей. В связи с устранением неточностей список, опубликованный 26 декабря, был удален с сайта. Мы приносим извинения всем вам», - сообщает Армия обороны.
26 декабря Минобороны объявило имена 147 погибших военнослужащих.
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