Время в Ереване: 11:07:36,   26 Декабрь

Армия обороны сообщает о неточностях в опубликованном 26 декабря списке погибших военнослужащих

Армия обороны сообщает о неточностях в опубликованном 26 декабря списке погибших военнослужащих

Армия обороны Арцаха сообщает о неточностях, имеющих место  в опубликованном 26 декабря списке погибших военнослужащих.

Как  передает Арменпресс, Армия обороны Арцаха сообщает, что список удален с сайта.

«Список убитых военнослужащих, опубликованный 26 декабря, содержит ряд неточностей. В связи с устранением неточностей список, опубликованный 26 декабря, был удален с сайта. Мы приносим извинения всем вам», - сообщает Армия обороны.

26 декабря Минобороны объявило имена 147 погибших военнослужащих.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации