ФИФА поздравила Мхитаряна с признанием его лучшим футболистом Армении.

Как передает Арменпресс, в микроблоге FIFA Twitter, в частности, написано: «Только в комиксах можно встретить что-то подобное: быть признанным лучшим футболистом страны в 10-й раз, когда тебе еще 31 год. Поздравляем полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна спризнанием еголучшим футболистом Армении».

Накануне Федерация футбола Армении подвела итоги голосования 2020 года в номинации «Лучший футболист года». Лучшим футболистом года признан капитан сборной Армении «Рома» Генрих Мхитарян, набравший 133 очка, которому это звание присуждается в 10-й раз.

На втором месте полузащитник сборной Армении и «Астаны» Тигран Барсегян с 79 очками.

На третьем месте ВаанБичахчян, полузащитник сборной Армении и «Жилины» (Словакия) с 25 очками.