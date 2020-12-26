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ФИФА поздравила Мхитаряна

ФИФА поздравила Мхитаряна

ФИФА поздравила Мхитаряна с признанием его лучшим  футболистом  Армении.

Как  передает Арменпресс, в микроблоге FIFA Twitter, в частности, написано: «Только в комиксах можно встретить что-то подобное: быть признанным лучшим футболистом страны в 10-й раз, когда тебе еще 31 год. Поздравляем полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна спризнанием еголучшим футболистом Армении».

Накануне  Федерация футбола Армении подвела итоги голосования 2020 года в номинации «Лучший футболист года». Лучшим футболистом года признан капитан сборной Армении «Рома» Генрих Мхитарян, набравший 133 очка,  которому это звание присуждается в 10-й раз.

На втором месте полузащитник сборной Армении и «Астаны» Тигран Барсегян с 79 очками.

На третьем месте ВаанБичахчян, полузащитник сборной Армении  и  «Жилины» (Словакия) с 25 очками.


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