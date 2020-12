Умерла мать Гарри Каспарова

Умерла мать 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.

Как передает Арменпресс, Каспаров написал об этом в своем микроблоге в Twitter. «Мне очень грустно объявить о смерти моей матери Клары Каспаровой. Мой пример, мой величайший чемпион, мой мудрый консультант, самый сильный человек, которого я знаю. Я люблю тебя, мама», - написал Каспаров.

Каспаров стал чемпионом мира в 1985 году, победив Анатолия Карпова. Конфликт между двумя «К» длился с середины 1980-х до начала 1990-х годов. За этот период Каспаров и Крамник сыграли 5 игр за звание чемпиона мира. 1993 г. Каспаров и новый президент Найджел Шорт покинули ФИДЕ и играли под эгидой новой организации - Профессиональной шахматной ассоциации (ProfessionalChessAssociation, PCA). ФИДЕ лишила Каспарова титула и до 2006 годабыло два чемпиона мира— по версии ФИДЕ и по «классической» версии. В 2000 г. Каспаров проиграл Владимиру Крамнику в матче за звание чемпиона мира.

With great sorrow I share the news of the passing of my mother, Klara Shagenovna Kasparova. My role model, my greatest champion, my wise counsel, and the strongest person I will ever know. I love you, Mama. pic.twitter.com/GFgTcyUQBD