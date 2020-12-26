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Ситуация в зонах расположения миротворцев в НК спокойная — МО РФ сообщает подробности

Ситуация в зонах расположения миротворцев в НК спокойная — МО РФ сообщает подробности

Российский  миротворческий  контингент, в  соответствии с поставленными задачами, продолжает осуществлять контроль на линии соприкосновения  Нагорного Карабаха с  целью недопущения нарушений режима прекращения  огня.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны  Российской  Федерации.

«Обстановка в зоне миротворчества спокойная, нарушений режима прекращения огня и провокаций не зафиксировано. Миротворческие силы отслеживают ситуацию на 23 наблюдательных постах. В Степанакерте работает круглосуточная горячая линия для приема заявлений от местного населения, о сборе информации о пропавших без вести военнослужащих и гражданских лиц. Всего  российские миротворцы получили  более 540 заявлений. Кроме того, в настоящее время российские миротворческие силы обеспечили безопасное возвращение более 44 тысяч беженцев на территорию Нагорного Карабаха», - сказали в Минобороны России.

Центр гуманитарного разминирования продолжает обнаруживать и уничтожить неразорвавшиеся боеприпасы и взрывные устройства.

На сегодняшний день обследовано 423 здания, 108 км дорог, обнаружено около 9000 взрывных устройств, расчищено более 250 гектаров территорий. Жители, находящиеся в  двух российских полевых госпиталях, расположенных в Нагорном Карабахе, получают медицинскую помощь, работают разъездные медицинские бригады. По данным Минобороны, на сегодняшний день у российских врачей прошли лечение 902 человека, в том числе 115 детей.

Во взаимодействии с Международным комитетом Красного Креста и с привлечением азербайджанской и армянской сторон, шесть групп Центра продолжают работы по поиску и передаче тел погибших военнослужащих. В Мартунинском районе  восстанавливаются  инфраструктура  и социальные объекты. С помощью миротворцев восстановлена система энергоснабжения, отремонтирована линия электропередачи более 20 км.

"На территории района вновь доступны мобильная связь и интернет. Полностью восстановлен газопровод, и в жилых домах вновь есть отопление. Благодаря проделанной работе созданы необходимые условия для проживания в 60 населенных пунктах», - сообщили в оборонном ведомстве РФ.

 

 


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