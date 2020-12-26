Российско-турецкий центр мониторинга в Нагорном Карабахе начнет работу в январе

Российско-турецкий мониторинговый центр в Нагорном Карабахе заработает в январе.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным турецких СМИ, турецкие военные во главе с генералом выехали в Азербайджан, откуда будут отправлены к месту дислокации.

1 декабря были завершены переговоры между Турцией и Россией по техническим деталям, касающимся создания в Азербайджане совместного турецко-российского мониторингового центра. Заключено соглашение между Турцией и Россией.