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Российско-турецкий центр мониторинга в Нагорном Карабахе начнет работу в январе

Российско-турецкий центр мониторинга в Нагорном Карабахе начнет работу в январе

Российско-турецкий мониторинговый центр в Нагорном Карабахе заработает в январе.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным турецких СМИ, турецкие военные во главе с генералом выехали в Азербайджан, откуда будут отправлены к месту дислокации.

1 декабря были завершены переговоры между Турцией и Россией по техническим деталям, касающимся  создания в Азербайджане совместного турецко-российского мониторингового центра. Заключено соглашение между Турцией и Россией.


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