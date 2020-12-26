Разыскиваемого в Севане гражданина полиция нашла в Ереване

25 декабря на проспекте Гая в Ереване был обнаружен 34-летний Григор Х., находившийся в розыске по статье 243.1 Уголовного кодекса РА (управление транспортными средствами лицом, котороелишеноправа вождения или право на управление транспортным средствомприостановлено, или управляет транспортным средством в нетрезвом состоянии или отказывается или уклоняется от сдачи теста на трезвость).

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей Полиции РА.

Он был доставлен в орган предварительного следствия.