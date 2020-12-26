Боксер Вик Дарчинян женился во второй раз
Экс-чемпионка мира по профессиональному боксу (в легчайшем весе) Вик Дарчинян женился во второй раз.
Как передает Арменпресс, его избранницей стала ДжавахирЕгикян—автор, сценарист и продюсер программы "Я есть", транслируемой на телеканале "Кентрон".
У Вика Дарчиняна двое сыновей от предыдущего брака.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 14:26 Боксер Вик Дарчинян женился во второй раз
- 13:07 В результате действий гражданина пострадал полицейский. Задержан 32-летний житель Еревана
- 12:30 Полиция раскрыла убийство 33-летней женщины
- 12:14 Армия обороны опубликовала имена погибших военнослужащих
- 12:11 ФСБ России предотвратила теракт в Махачкале
- 11:58 В Армению из Китая поступят 4 крупные станции по производству кислорода
- 11:55 Отеческий призыв Гарегина II провести последнюю в году Святую литургию в мирной обстановке
- 11:48 В СМИ появилась информация о первой в США аллергической реакции на вакцину Moderna
- 11:27 Берлин: число пострадавших при стрельбе выросло до четырех
- 11:25 В Ожоговом центре Арсен Торосян ознакомился с оснащением новых машин скорой помощи
- 11:17 COVID-19:в Армении подтверждено 586 новых случаев, 854 гражданина выздоровели
- 11:16 Самым холодным местом республики ночью был Ашоцк: -25 градусов мороза
- 11:08 На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги
- 10:56 Европейские индексы не изменились - 25-12-20
- 10:55 Американские индексы не изменились - 25-12-20
- 10:53 Цены на цветные металлы - 25-12-20
- 10:52 Цены на драгоценные металлы не изменились - 25-12-20
- 10:51 Цены на нефть - 25-12-20
- 10:48 "Айастани Анрапетутюн". Азербайджан продолжает наращивать военный бюджет
- 10:42 " Айастани Анрапетутюн ". А противник продолжает вооружаться ...
- 10:40 "Айастани Анрапетутюн". Нам нужна национальная, многоуровневая экономика
- 25.12-21:35 Председатель НС встретился с представителями Союза промышленников и предпринимателей Армении
- 25.12-21:27 Пашинян пригласил политические силы на обсуждение проведения внеочередных выборов в 2021 году
- 25.12-21:16 Российским миротворческим контингентом обеспечено возвращение в Арцах более 44 тыс беженцев
- 25.12-20:28 Омбудсмен Армении и замглавы МИД РФ обсудили возможности для наращивания взаимодействия
11:35, 22.12.2020
Просмотрели 3240 раз Военнослужащие, возвращающиеся из отпуска в Арцах, доехали до мест постоянной дислокации: МО Армении
13:21, 19.12.2020
Просмотрели 2426 раз Тиран Хачатрян подал судебный иск против Наиры Зограбян
16:02, 21.12.2020
Просмотрели 2042 раз Инцидент между священником и премьер-министром стал предмет широкого обсуждения
16:53, 19.12.2020
Просмотрели 1217 раз Всеармянский фонд «Айастан» начинает реализацию новых жилищных проектов в Арцахе
08:58, 25.12.2020
Просмотрели 1203 раз Рыцарь и крестный отец армянского возмездия