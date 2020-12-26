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Боксер Вик Дарчинян женился во второй раз

Боксер Вик Дарчинян женился во второй раз

Экс-чемпионка мира по профессиональному боксу  (в  легчайшем весе) Вик Дарчинян женился во второй раз.

Как  передает Арменпресс, его избранницей стала ДжавахирЕгикян—автор, сценарист и продюсер программы "Я есть", транслируемой на телеканале "Кентрон".

У Вика Дарчиняна двое сыновей от предыдущего брака.


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