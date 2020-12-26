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В результате действий гражданина пострадал полицейский. Задержан 32-летний житель Еревана

В результате действий гражданина пострадал полицейский. Задержан 32-летний житель Еревана

Полиция РА сообщает, что 25 декабря около 19:00 часов на проспекте Мясникяна сотрудники полиции предъявили законное требование гражданам, перекрывшим дорогу, но один из блокировавших дорогу толкнул полицейских, в результате чего один из полицейских упал. Его доставили в больницу с переломом кости голени.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает полиция.

«32-летнего жителя Еревана доставили в отделение полиции по подозрению в применении насилия в отношении государственного служащего и арестовали.

Полицейский выполнял функции, возложенные на него законом. Во время  демонстраций, шествий и протестов сотрудник полиции поддерживает общественный порядок, обеспечивает общественную безопасность, в том числе и протестующих.

Мы призываем к строгому соблюдению закона. Все нарушители выявляются и привлекаются к ответственности», - говорится в заявлении.


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