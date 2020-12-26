Полиция раскрыла убийство 33-летней женщины

25 декабря в 21:00 в Вагаршапатское отделение полиции поступило сообщение из больницы, что к ним доставлено тело 33-летней жителницы Эчмиадзина с «огнестрельными ранениями в левом боку» и «царапинами в лобной области».

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей Полиции РА.

«Прибывшие полицейские выяснили, что тело женщины было доставлено в больницу на автомобиле марки «Ниссан», который был доставлен в особо охраняемую зону Вагаршапатского РОВД.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сотрудниками Главного управления полиции Армавирского областного управления, Вагаршапатского отделения, Вагаршапатского следственного управления проведены комплексные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. В результате профессиональной работы правоохранительных органов выяснилось, что убийство совершил 34-летний мужчина, который и доставил тело женщины в больницу. 26 декабря в 01:00 его обнаружили на перекрестке улиц Костаняна и Камо в городе Эчмиадзин и доставили в Вагаршапатский РОВД по подозрению в убийстве.

Мужчина арестован.

Обстоятельства выясняются.

Ведется предварительное расследование», - говорится в сообщении.