Полиция раскрыла убийство 33-летней женщины
25 декабря в 21:00 в Вагаршапатское отделение полиции поступило сообщение из больницы, что к ним доставлено тело 33-летней жителницы Эчмиадзина с «огнестрельными ранениями в левом боку» и «царапинами в лобной области».
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей Полиции РА.
«Прибывшие полицейские выяснили, что тело женщины было доставлено в больницу на автомобиле марки «Ниссан», который был доставлен в особо охраняемую зону Вагаршапатского РОВД.
По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Сотрудниками Главного управления полиции Армавирского областного управления, Вагаршапатского отделения, Вагаршапатского следственного управления проведены комплексные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. В результате профессиональной работы правоохранительных органов выяснилось, что убийство совершил 34-летний мужчина, который и доставил тело женщины в больницу. 26 декабря в 01:00 его обнаружили на перекрестке улиц Костаняна и Камо в городе Эчмиадзин и доставили в Вагаршапатский РОВД по подозрению в убийстве.
Мужчина арестован.
Обстоятельства выясняются.
Ведется предварительное расследование», - говорится в сообщении.
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