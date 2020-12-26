Армия обороны опубликовала имена погибших военнослужащих
12:14, 26 Декабрь, 2020
Армия обороны Республики Арцах опубликовала имена военнослужащих, погибших в боях за Родину.
- Саргсян Юрий Сурикович, род.в2000 г.
- Аракелян ГегамДжаникович, род.в1994 г.
- Акопян АрцрунАтомович, род.в2001 г.
- Погосян Ара Марселович, род.в1984г.
- Резервист Григорян ВаганСаргисович, род.в1999 г.
- Мхчян Рафаэль Альбертович, род.в1993 г.
- Оганесян Гарик Гарникович, род.в2001 г.
- Самсонян Шаво Ерджаникович, род.в2000 г.
- Варжапетян Нарек Ваганович, род.в2000 г.
- Погосян ИшханКаренович, род.в1995 г.
- Резервист КиракосянАждаакЗавенович, род.в1997 г.
- Доброволец Мкртчян АрамаисАртаваздович, род.в1970 г.
- Котоян Темур Артурович, род.в2002 г.
- Зазян Мгер Давидович, род.в2000 г.
- Мкртчян Нарек Мхитарович, род.в2000 г.
- Николян ГарегинАзарапетович, род.в2000 г.
- Алеворян Юрий Мгерович, род.в2001 г.
- Месропян Роберт Аркадьевич, род.в2001 г.
- Аракелян АртакСейранович, род.в2000 г.
- Атоян Микаэл Саргисович, род.в1984
- Алексанян Манвел Алексанович, род.в1987 г.
- Асланян Сережа Агванович, род.в2001 г.
- Гамбарян Камо Каренович, род.в2001 г.
- Варданян Артур Аветик,ович род.в1985 г.
- Мартиросян Анушаван Левонович, род.в1983 г.
- Степанян Нарек Сурачевич, род.в2001 г.
- Резервист Акопян Степан Артакович, род.в1997 г.
- Резервист ГюлумянВосканГрантович, род.в 1956 г.
- Резервист Галстян ВардгесТигранович, род.в 1995 г.
- Геворгян Варужан Сергеевич, род.в2000 г.
- Аветисян Хачик Гнелович, род.в2000 г.
- УноянГеворгМнацаканович, род.в2001 г.
- Давтян Манвел Ашотович, род. В 2000 г.
- Машурян Арман Арменович, род.в2000 г.
- Оганесян Акоп Джоникович, род.в1998 г.
- Мелкумян Самвел Артакович, род.в1997 г.
- Адамян Нарек Арамаисович, род.в2000 г.
- Бадалян Роберт Аркадьевич, род.в2001 г.
- Резервист ИсоянСеробОганесович, род.в1992 г.
- Никогосян Коля Паруйрович, род.в2001 г.
- Оганесян АрутюнАйкович, род.в2000 г.
- ДжаврушянТатулОвсепович, род.в2002 г.
- Хачатрян Арам Араикович, род.в2001 г.
- Оганян АйкНверович, род.в1999 г.
- Оганесян Алексей Арамаисович, род.в2001 г.
- Геворгян Шота Арменакович, род.в2001 г.
- Оганян ДереникАрменович, род.в1998 г.
- Антонян Гарник Арменович, род.в 2000 г.
- Алджикян Арсен Левоновичович, род. 2001 г.
- АсатрянАртакСаакович, род.в 1983г.
- Артушян Нарек Арсенович, род.в2001 г.
- Резервист Карапетян ВаграмГеворквич, род.в1975 г.
- МардоянАндраникАшотович, род.в1988 г.
- АмоянСамвелСарибекович, род.в1977 г.
- ГаспарянГеворгКарапетович, род.в1985 г.
- ДемурчянАндриазМеружанович, род.в1971 г.
- Новиков Дмитрий Алексеевич, род.в2000 г.
- ЗакарянМхитарВарданович, род.в1987 г.
- Овакимян Армен Жирайрович, род.в1991 г.
- ГаспарянГарникАртакович, род.в2001 г.
- БогарянАкопГагикович, род.в 2001 г.
- Петросян Тиран Андраникович, род.в2000 г.
- Резервист Аванесян Вагик Сережаевич, род.в1992 г.
- Григорян Ара Тарсеевич, рожд. в 1984
- Тонаканян Эдгар Горович, род.в2001 г.
- Айрапетян Ашот Артурикович, род.в1998 г.
- Казарян АршакКаренович, род.в2001 г.
- Резервист Кочарян Артур Гарникович на пенсии, род.в1997 г.
- Резервист НасрянСаргисЭдвардович, род. 1997 г.
- РезервистГригорян Гагик Владимирович, род.в1969 г.
- Карапетян Арам Дереникович, род.в2002 г.
- Резервист Товмасян ДаниелАкопович, род.в1963 г.
- Абраамян Артак Левонович, род.в1975 г.
- Мискарян Аркадий Гургенович, род.в1975 г.
- Амбарян Айказ Анатольевич, род.в1973 г.
- Бегларян Макар Джаникович, род.в1980 г.
- Оганесян АбраамНорайрович, род.в1993 г.
- Франгулян Рафаэль Вараздатович, род. 1998 г.
- Асатрян Сережа Мкртычевич, род.в1974 г.
- Ерицян Артур Аветисович, род. 1976 г.
- РезервистАракелян ГарникАшотович, род.в1989 г.
- Галоян Сережа Севакович, род.в1995 г.
- Григорян ДживанСамвелович, род.в1991 г.
- Варосян Сережа Гамлетович, род.в1991 г.
- Арутюнян Севак Арутюнович, род.в1995 г.
- Мхоян Андраник Мгерович, род.в 1990 г.
- Карапетян Артур Карапетович, род.в1990 г.
- Мкртчян Самвел Серобович, рожд. в 1985 г.
- Мартиросян Мартин Маисович, род.в1994 г.
- Петросян Карапет Альбертович, род. 1970 г.
- Овсепян ФирдусМасисович, род.в1994 г.
- Мхитарян Володя Альбертович, род.в1990 г.
- Жамкочян Артак Самвелович, род.в1990 г.
- Хачатрян Гор Седракович, род.в1997 г.
- Григорян Аркадик Саргисович, род.в1986 г.
- Мартиросян Тигран Саркисович, род.в1995 г.
- ЗакарянГеворгСамвелович, род.в1997 г.
- Балаян Каро Кимаевич, род.в1996 г.
- Тазиян Ашот Оганесович, род.в1991 г.
- Асрян Артур Эрнестович, род.в1998 г.
- Месропян Арман Гегамович, род.в1992 г.
- Асатрян Аарон Норайрович, род.в1996 г.
- Мхитарян Карапет Гамлетович, род.в1991 г.
104.Варосян Армен Самвелович, род.в1988 г.
- Григорян Людвиг Нерсесович, род.в1993 г.
- Саядян Эрик Габриэлович, род.в1994 г.
- Акопян Акоп Эдвардович, род.в1979 г.
- Агаян Мкртич Карапетович, род.в1990 г.
- Сарикян Корюн Радикович, род.в1990 г.
- Варданян Сергей Хосровович, род. 1993 г.
- Тоноян Мартун Агасиевич, род.в1990 г.
- МанасарянСамвелАрутюнович, род.в1996 г.
- Хачатрян Айказ Завенович, род.в1986 г.
- Мискарян Месроп Каренович, род.в1989 г.
- Тумасян Григорий Игнатович, род.в1988 г.
- Резервист КоркотянОванес Александрович, род.в1985 г.
- Габоян ВаспураканГарникович, род.в2000 г.
- Будоян Ваан Андраникович, род.в2000 г.
- Мурадян Арамаис Гургенович, род.в1997 г.
- Симонян ЭминВаняевич, род.в2002 г.
- Конджорян Вардан Альбертович, род.в2001 г.
- Симонян Арман Ашотович, род. В 2000 г.
- Бадалян Армен Арсенович, род.в1998 г.
- Соргателян Геворг Ашотович, род.в2001 г.
- Ованесян МесропВарданович, род.в2002 г.
- Брутян Армен Левонович, род.в2002 г.
- Галстян МанвелСаргисович, род.в2002 г.
- Оганесян Левон Артемович, род.в2001 г.
129.Тадевосян Карен Ваагнович, род.в2001 г.
- Доброволец Сагателян Ашот Мельсикович, род. 1966 г.
- Давтян Арсен Андраникович, род.в1991 г.
- ДоброволецСогомонянПетросАшотович, род.в1987 г.
- ГалстянВазген Юрьевич, род.в2002 г.
- Аветисян Ашот Леваевич, род.в2001 г.
- АгабабянГригорТовмасович, рожд. В 2002 г.
- Матевосян АрманАртакович, род.в2001 г.
- Бабаян Артем Овикович, род.в2001 г.
- Арутюнян Сережа Грайрович, род.в2001 г.
- Абазян Тигран Ваникович, род.в2001 г.
- Нанян Камо Мхитарович, род.в2002 г.
- Папян Айк Ваграмович, род.в2001 г.
- Галстян Левон Арменович, род.в 2001 г.
- Саргсян Роберт Ромикович, род.в2001 г.
- Амбарцумян Тигран Арсенович, род.в2001 г.
- Резервист НогисянПогосПаргевович, род.в1969 г.
- РезервистСаргсян Эдгар Давидович, род.в1979 г.
- Месропян Гегам Эдуардович, род.в1991 г.
Ранее Армия обороны Арцаха объявила имена 1860 жертв. По состоянию на 20 декабря судебно-медицинской экспертизыподвергнуты 3248 тел. С начала войны для организации процесса опознания тела у родственников было взято 1874 образца ДНК, а с тел - 1218 образцов ДНК. По состоянию на 20 декабря исследуются 718 образцов тел. В результате судебно-генетической экспертизы было идентифицировано 361 тело.Исследования и идентификация продолжаются.
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