Армия обороны опубликовала имена погибших военнослужащих

Армия обороны Республики Арцах опубликовала имена военнослужащих, погибших в боях за Родину.

Саргсян Юрий Сурикович, род.в2000 г. Аракелян ГегамДжаникович, род.в1994 г. Акопян АрцрунАтомович, род.в2001 г. Погосян Ара Марселович, род.в1984г. Резервист Григорян ВаганСаргисович, род.в1999 г. Мхчян Рафаэль Альбертович, род.в1993 г. Оганесян Гарик Гарникович, род.в2001 г. Самсонян Шаво Ерджаникович, род.в2000 г. Варжапетян Нарек Ваганович, род.в2000 г. Погосян ИшханКаренович, род.в1995 г. Резервист КиракосянАждаакЗавенович, род.в1997 г. Доброволец Мкртчян АрамаисАртаваздович, род.в1970 г. Котоян Темур Артурович, род.в2002 г. Зазян Мгер Давидович, род.в2000 г. Мкртчян Нарек Мхитарович, род.в2000 г. Николян ГарегинАзарапетович, род.в2000 г. Алеворян Юрий Мгерович, род.в2001 г. Месропян Роберт Аркадьевич, род.в2001 г. Аракелян АртакСейранович, род.в2000 г. Атоян Микаэл Саргисович, род.в1984 Алексанян Манвел Алексанович, род.в1987 г. Асланян Сережа Агванович, род.в2001 г. Гамбарян Камо Каренович, род.в2001 г. Варданян Артур Аветик,ович род.в1985 г. Мартиросян Анушаван Левонович, род.в1983 г. Степанян Нарек Сурачевич, род.в2001 г. Резервист Акопян Степан Артакович, род.в1997 г. Резервист ГюлумянВосканГрантович, род.в 1956 г. Резервист Галстян ВардгесТигранович, род.в 1995 г. Геворгян Варужан Сергеевич, род.в2000 г. Аветисян Хачик Гнелович, род.в2000 г. УноянГеворгМнацаканович, род.в2001 г. Давтян Манвел Ашотович, род. В 2000 г. Машурян Арман Арменович, род.в2000 г. Оганесян Акоп Джоникович, род.в1998 г. Мелкумян Самвел Артакович, род.в1997 г. Адамян Нарек Арамаисович, род.в2000 г. Бадалян Роберт Аркадьевич, род.в2001 г. Резервист ИсоянСеробОганесович, род.в1992 г. Никогосян Коля Паруйрович, род.в2001 г. Оганесян АрутюнАйкович, род.в2000 г. ДжаврушянТатулОвсепович, род.в2002 г. Хачатрян Арам Араикович, род.в2001 г. Оганян АйкНверович, род.в1999 г. Оганесян Алексей Арамаисович, род.в2001 г. Геворгян Шота Арменакович, род.в2001 г. Оганян ДереникАрменович, род.в1998 г. Антонян Гарник Арменович, род.в 2000 г. Алджикян Арсен Левоновичович, род. 2001 г. АсатрянАртакСаакович, род.в 1983г. Артушян Нарек Арсенович, род.в2001 г. Резервист Карапетян ВаграмГеворквич, род.в1975 г. МардоянАндраникАшотович, род.в1988 г. АмоянСамвелСарибекович, род.в1977 г. ГаспарянГеворгКарапетович, род.в1985 г. ДемурчянАндриазМеружанович, род.в1971 г. Новиков Дмитрий Алексеевич, род.в2000 г. ЗакарянМхитарВарданович, род.в1987 г. Овакимян Армен Жирайрович, род.в1991 г. ГаспарянГарникАртакович, род.в2001 г. БогарянАкопГагикович, род.в 2001 г. Петросян Тиран Андраникович, род.в2000 г. Резервист Аванесян Вагик Сережаевич, род.в1992 г. Григорян Ара Тарсеевич, рожд. в 1984 Тонаканян Эдгар Горович, род.в2001 г. Айрапетян Ашот Артурикович, род.в1998 г. Казарян АршакКаренович, род.в2001 г. Резервист Кочарян Артур Гарникович на пенсии, род.в1997 г. Резервист НасрянСаргисЭдвардович, род. 1997 г. РезервистГригорян Гагик Владимирович, род.в1969 г. Карапетян Арам Дереникович, род.в2002 г. Резервист Товмасян ДаниелАкопович, род.в1963 г. Абраамян Артак Левонович, род.в1975 г. Мискарян Аркадий Гургенович, род.в1975 г. Амбарян Айказ Анатольевич, род.в1973 г. Бегларян Макар Джаникович, род.в1980 г. Оганесян АбраамНорайрович, род.в1993 г. Франгулян Рафаэль Вараздатович, род. 1998 г. Асатрян Сережа Мкртычевич, род.в1974 г. Ерицян Артур Аветисович, род. 1976 г. РезервистАракелян ГарникАшотович, род.в1989 г. Галоян Сережа Севакович, род.в1995 г. Григорян ДживанСамвелович, род.в1991 г. Варосян Сережа Гамлетович, род.в1991 г. Арутюнян Севак Арутюнович, род.в1995 г. Мхоян Андраник Мгерович, род.в 1990 г. Карапетян Артур Карапетович, род.в1990 г. Мкртчян Самвел Серобович, рожд. в 1985 г. Мартиросян Мартин Маисович, род.в1994 г. Петросян Карапет Альбертович, род. 1970 г. Овсепян ФирдусМасисович, род.в1994 г. Мхитарян Володя Альбертович, род.в1990 г. Жамкочян Артак Самвелович, род.в1990 г. Хачатрян Гор Седракович, род.в1997 г. Григорян Аркадик Саргисович, род.в1986 г. Мартиросян Тигран Саркисович, род.в1995 г. ЗакарянГеворгСамвелович, род.в1997 г. Балаян Каро Кимаевич, род.в1996 г. Тазиян Ашот Оганесович, род.в1991 г. Асрян Артур Эрнестович, род.в1998 г. Месропян Арман Гегамович, род.в1992 г. Асатрян Аарон Норайрович, род.в1996 г. Мхитарян Карапет Гамлетович, род.в1991 г.

104.Варосян Армен Самвелович, род.в1988 г.

Григорян Людвиг Нерсесович, род.в1993 г. Саядян Эрик Габриэлович, род.в1994 г. Акопян Акоп Эдвардович, род.в1979 г. Агаян Мкртич Карапетович, род.в1990 г. Сарикян Корюн Радикович, род.в1990 г. Варданян Сергей Хосровович, род. 1993 г. Тоноян Мартун Агасиевич, род.в1990 г. МанасарянСамвелАрутюнович, род.в1996 г. Хачатрян Айказ Завенович, род.в1986 г. Мискарян Месроп Каренович, род.в1989 г. Тумасян Григорий Игнатович, род.в1988 г. Резервист КоркотянОванес Александрович, род.в1985 г. Габоян ВаспураканГарникович, род.в2000 г. Будоян Ваан Андраникович, род.в2000 г. Мурадян Арамаис Гургенович, род.в1997 г. Симонян ЭминВаняевич, род.в2002 г. Конджорян Вардан Альбертович, род.в2001 г. Симонян Арман Ашотович, род. В 2000 г. Бадалян Армен Арсенович, род.в1998 г. Соргателян Геворг Ашотович, род.в2001 г. Ованесян МесропВарданович, род.в2002 г. Брутян Армен Левонович, род.в2002 г. Галстян МанвелСаргисович, род.в2002 г. Оганесян Левон Артемович, род.в2001 г.

129.Тадевосян Карен Ваагнович, род.в2001 г.

Доброволец Сагателян Ашот Мельсикович, род. 1966 г. Давтян Арсен Андраникович, род.в1991 г. ДоброволецСогомонянПетросАшотович, род.в1987 г. ГалстянВазген Юрьевич, род.в2002 г. Аветисян Ашот Леваевич, род.в2001 г. АгабабянГригорТовмасович, рожд. В 2002 г. Матевосян АрманАртакович, род.в2001 г. Бабаян Артем Овикович, род.в2001 г. Арутюнян Сережа Грайрович, род.в2001 г. Абазян Тигран Ваникович, род.в2001 г. Нанян Камо Мхитарович, род.в2002 г. Папян Айк Ваграмович, род.в2001 г. Галстян Левон Арменович, род.в 2001 г. Саргсян Роберт Ромикович, род.в2001 г. Амбарцумян Тигран Арсенович, род.в2001 г. Резервист НогисянПогосПаргевович, род.в1969 г. РезервистСаргсян Эдгар Давидович, род.в1979 г. Месропян Гегам Эдуардович, род.в1991 г.

Ранее Армия обороны Арцаха объявила имена 1860 жертв. По состоянию на 20 декабря судебно-медицинской экспертизыподвергнуты 3248 тел. С начала войны для организации процесса опознания тела у родственников было взято 1874 образца ДНК, а с тел - 1218 образцов ДНК. По состоянию на 20 декабря исследуются 718 образцов тел. В результате судебно-генетической экспертизы было идентифицировано 361 тело.Исследования и идентификация продолжаются.