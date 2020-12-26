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ФСБ России предотвратила теракт в Махачкале

ФСБ России предотвратила теракт в Махачкале

Сотрудники Федеральной службы безопасности России совместно с МВД предотвратили теракт в Махачкале.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

«Члены группы планировали применить взрывчатку возле одного из административных зданий правоохранительных органов и совершить вооруженное нападение на сотрудников МВД Дагестана», - сообщили в ФСБ.

Отмечается, что 25 декабря силы безопасности арестовали четырех членов международной террористической группировки «Исламское государство». В их квартире было обнаружено огнестрельное, холодное оружие и боеприпасы. В телефонах членов террористической группировки была обнаружена переписка с координаторами за рубежом.

Против четырех подозреваемых возбуждено уголовное дело.

 


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