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В Армению из Китая поступят 4 крупные станции по производству кислорода

В Армению из Китая поступят 4 крупные станции по производству кислорода

В Армению из Китая будут доставлены 4 крупные кислородные станции для медицинских центров.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщил министр здравоохранения РА Арсен Торосян на своей странице в Facebook, добавив, что самолет с медицинским оборудованием в Армению прибудет 27 декабря.

«Завтра в Ереван прибудет последний в этом году грузовой самолет, который доставит из Китая 4 большие станции производства кислорода для медицинских центров, 94 индивидуальных концентратора кислорода, 100 000 диагностических тестов на covid, 200 000 палочек для отбора проб, а также маски и соответствующуюмедодежду», - написал  министр.

Он напоминает, чтов  числе прочего, только в этом году в медицинских центрах страны уже установлены 12 станций производства кислорода, 4 из которых неделю назад были доставлены в Армению грузовым самолетом.

Арсен Торосян подчеркнул, что несмотря на все обстоятельства, придавая важность здоровью всех граждан, Минздрав продолжает укреплять потенциал нашей страны в борьбе с коронавирусной болезнью.


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