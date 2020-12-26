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Отеческий призыв Гарегина II провести последнюю в году Святую литургию в мирной обстановке

Отеческий призыв Гарегина II провести последнюю в году Святую литургию в мирной обстановке

Первоиерарх  Армянской Апостольской церкви, Католикос  Всех Армян Гарегин  II отечески призвал провести последнюю в  годуСвятую литургию  в мирной обстановке.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Информационная система Первопрестольного Святого Эчмиадзина, отвечая на угрозы насилия, распространенные  27 декабря в рамках кампании, развязанной в СМИ против Армянской церкви.

"В рамках развязанной в  последние дни кампании против Армянской церкви и в связи с угрозами насилия 27 декабря в сетях, Первопрестол получил письма с выражением озабоченности и поддержки от верных последователей Церкви, прозвучали публичные выступления и призывы различных лиц к защите Национальной церкви. Отеческий призыв Патриарха всех армян - провести Святую литургию в конце года в мирной атмосфере, помолиться за стойкость родной страны, за единство народа, за безопасную и надежную жизнь», - говорится в заявлении.

В сообщении говорится, что Первопрестольный Святой Эчмиадзин высоко ценит верность и стойкость духа, рвение и преданность своих детей нашей Святой Церкви, призывая их сохранять спокойствие и мир и не реагировать на подобные провокационные заявления.

25 декабря Генеральная прокуратура РА распространила заявление, в котором говорится, что в результате мониторинга СМИ и социальных сетей были выявлены публикации о том, что 27 декабря в Первопрестольном Святом Эчмиадзине были сделаны публичные призывы   к организации протестных акций против Католикоса всех армян.  Генеральная прокуратура потребовала воздержаться от любых действий, которые могут нарушить нормальную деятельность духовного центра и духовенства, а  также  права граждан, посещающих Эчмиадзин, не нарушать и не  оскорблять   чувства последних, что может привести к межгрупповым столкновениям.

 

 

 


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