Отеческий призыв Гарегина II провести последнюю в году Святую литургию в мирной обстановке

Первоиерарх Армянской Апостольской церкви, Католикос Всех Армян Гарегин II отечески призвал провести последнюю в годуСвятую литургию в мирной обстановке.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Информационная система Первопрестольного Святого Эчмиадзина, отвечая на угрозы насилия, распространенные 27 декабря в рамках кампании, развязанной в СМИ против Армянской церкви.

"В рамках развязанной в последние дни кампании против Армянской церкви и в связи с угрозами насилия 27 декабря в сетях, Первопрестол получил письма с выражением озабоченности и поддержки от верных последователей Церкви, прозвучали публичные выступления и призывы различных лиц к защите Национальной церкви. Отеческий призыв Патриарха всех армян - провести Святую литургию в конце года в мирной атмосфере, помолиться за стойкость родной страны, за единство народа, за безопасную и надежную жизнь», - говорится в заявлении.

В сообщении говорится, что Первопрестольный Святой Эчмиадзин высоко ценит верность и стойкость духа, рвение и преданность своих детей нашей Святой Церкви, призывая их сохранять спокойствие и мир и не реагировать на подобные провокационные заявления.

25 декабря Генеральная прокуратура РА распространила заявление, в котором говорится, что в результате мониторинга СМИ и социальных сетей были выявлены публикации о том, что 27 декабря в Первопрестольном Святом Эчмиадзине были сделаны публичные призывы к организации протестных акций против Католикоса всех армян. Генеральная прокуратура потребовала воздержаться от любых действий, которые могут нарушить нормальную деятельность духовного центра и духовенства, а также права граждан, посещающих Эчмиадзин, не нарушать и не оскорблять чувства последних, что может привести к межгрупповым столкновениям.