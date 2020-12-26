В СМИ появилась информация о первой в США аллергической реакции на вакцину Moderna

Первая аллергическая реакция на вакцину от коронавирусапроизводства компании Moderna, принадлежащей Нубару Афеяну, была зарегистрирована в США.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Утверждается, что у человека, страдающего аллергической реакцией, отмечена аллергия на ракообразных.

«Я почувствовал тахикардию после вакцинации, но подумал, что это, вероятно, от беспокойства. Я испугался, узнав об аллергических реакциях от Pfizer в Соединенных Штатах, особенно у людей, у которых также была аллергия на ракообразных», - сказал врач, у которого возникла реакция.

У мужчины упало давление, ему ввели EpiPen®, и через 3-4 часа он был выписан из больницы.

Moderna заявила, что пока не может подтвердить этот случай, но ведет соответствующее расследование.