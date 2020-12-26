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Берлин: число пострадавших при стрельбе выросло до четырех

Берлин: число пострадавших при стрельбе выросло до четырех

Число жертв стрельбы в берлинском районе Кройцберг достигло 4 человек.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.

По данным городской пожарной службы, три человека получили серьезные ранения, их доставили в больницу. Еще одного пострадавшего вытащили из канала Ландвер, у него травма ноги. В полиции сказали, что мужчина сам прыгнул в воду.

Инцидент произошел  рядом с офисом Социал-демократической партии Германии. Полиция прибыла на место и ведет поиски участников конфликта. В операции задействован вертолет.

Утром 26 декабря в берлинском районе Кройцберг произошла стрельба.

 

 

 


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