Берлин: число пострадавших при стрельбе выросло до четырех

Число жертв стрельбы в берлинском районе Кройцберг достигло 4 человек.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.

По данным городской пожарной службы, три человека получили серьезные ранения, их доставили в больницу. Еще одного пострадавшего вытащили из канала Ландвер, у него травма ноги. В полиции сказали, что мужчина сам прыгнул в воду.

Инцидент произошел рядом с офисом Социал-демократической партии Германии. Полиция прибыла на место и ведет поиски участников конфликта. В операции задействован вертолет.

Утром 26 декабря в берлинском районе Кройцберг произошла стрельба.