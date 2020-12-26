Самым холодным местом республики ночью был Ашоцк: -25 градусов мороза

Самым холодным местомв стране ночью был Ашоцк, где было зафиксировано -25 градусов мороза.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель директора Центра гидрометеорологии и мониторинга ГагикСуренян.

«Прошлой ночью самыми холодными населенными пунктами республики были Ашоцк— -25градусов, Сисиан-Варденис— -22 градуса, Цахкаовит, Ташир и Апаран— -20 и- 21 градус холода», - написал Суренян.