На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги

МЧС Армении сообщает, что на территории РА есть закрытые, труднопроходимые автомобильные дороги.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей с прицепом.

Дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнской области, закрыты.

На перевале Варденяц, на дорогах Сюникской, Арагацотнской, Котайкской областей местами гололед.

О Ларсе

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ,автодорога Степанцминда-Ларс открытадля всех типов транспорта.

Согласно информации, полученнойиз МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.