"Айастани Анрапетутюн". Азербайджан продолжает наращивать военный бюджет

В нынешней ситуации границы РА стали весьма уязвимыми. Азербайджан даже не скрывает своих стремлений к некоторым частям территории Республики Армения – даже к столице Еревану. Все это, а также наращивание Азербайджаномвоенного бюджета увеличивает вероятность нового военного конфликта. "Айастани Анрапетутюн" побеседовала с военным экспертом Кареном Вртанесяном об этих, а также о вопросах, касающихся политики Турции.

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