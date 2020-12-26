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"Айастани Анрапетутюн". Азербайджан продолжает наращивать военный бюджет

"Айастани Анрапетутюн". Азербайджан продолжает наращивать военный бюджет

В нынешней ситуации границы РА стали весьма уязвимыми. Азербайджан даже не скрывает своих стремлений к некоторым частям территории Республики Армения –  даже к столице Еревану. Все это, а также наращивание Азербайджаномвоенного бюджета увеличивает вероятность нового военного конфликта. "Айастани Анрапетутюн" побеседовала с военным экспертом Кареном Вртанесяном об этих, а также о вопросах, касающихся  политики Турции.

 

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