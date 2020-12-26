"Айастани Анрапетутюн". Нам нужна национальная, многоуровневая экономика

«В современном мире, когда зачастую трудно понять, кто реальный владелецфинансов, излишняя осторожность нашей стране не помешает. Если экономическая безопасность не будет надежной, реальный владелец инвестиции уже может открыто диктовать свою политику.

Да, экономика - это финансы, это инвестиции, но если это только деньги,то быстрый взлет ее может обернуться быстрым падением. Другими словами, должна быть сильная государственная рука, умело направляющая инвестиции, а не оглядывающаяся на инвестора. Государство не должно уподоблятьсязаведению, где музыкузаказывает тот, кто платит. Стратегия экономического развития должна быть обязательно национальной и многоуровневой. Нашей целью должны быть не простовысокие, а качественно высокие темпы экономического развития.

«Айастани Анрапетутюн» беседовала об этом с экономистом Суреном Парсяном.

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