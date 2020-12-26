" Айастани Анрапетутюн ". А противник продолжает вооружаться ...

Когда во время парада, посвященного военной победе над твоей страной, лидеры двух враждебных государств вспоминают лидеров младотурок, совершивших геноцид твоего народа, и прямо говорят о своих амбициях в отношении Еревана и Сюника, то это значит одно: война еще не окончена. Стало быть, нужно готовиться к новой войне. Когда твой противники выступают с позиции силы оружия, о мирном сосуществовании и сотрудничестве с нимиговоритьнельзя, это просто нелогично и означает прямой путь к потере государственности. Президент Азербайджана уже заявляет об увеличении военного бюджета страны на полмиллиарда долларов ...

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