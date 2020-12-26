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" Айастани Анрапетутюн ". А противник продолжает вооружаться ...

" Айастани Анрапетутюн ". А противник продолжает вооружаться ...

Когда  во время парада, посвященного военной победе над твоей страной, лидеры двух враждебных государств вспоминают лидеров младотурок, совершивших геноцид твоего  народа, и прямо говорят о своих амбициях в отношении Еревана и Сюника, то это значит одно:  война еще не окончена. Стало быть, нужно готовиться к новой войне. Когда твой противники выступают с позиции силы оружия, о мирном сосуществовании и сотрудничестве с нимиговоритьнельзя, это просто нелогично и означает прямой путь к потере государственности. Президент Азербайджана уже заявляет об увеличении военного бюджета страны на полмиллиарда долларов ...

 

Полностью статью читайте  в  сегодняшнем номере газеты


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