По траектории истории

27 декабря 1904г. родился Согомон Таронци - армянский поэт, прозаик, переводчик, заслуженный деятель культуры Армянской ССР (1965).

- 27 декабря 1998г. умер Геворк Ачемян, один из основателей Армянской секретной армии освобождения Армении (АСАЛА) (родился в 1932 году).

- 27 декабря 1910г. родился Георгий Гаузе, советский бактериолог, академик, один из основоположников экологии в СССР (умер в 1986 году).

- 27 декабря 1923г. родился Гюстав Эйфель, французский инженер-строитель. Он строил мосты, путепроводы и другие сооружения, широко используя металлические конструкции. Участвовал в строительстве Панамского канала. Он также является строителем Эйфелевой башни в столице Франции Париже. Она была построена в 1889 году. Эйфель также спроектировал несущую конструкцию Статуи Свободы в Нью-Йорке.

- 27 декабря 1948г. родился Жерар Депардье, известный французский актер, режиссер и продюсер.

- 27 декабря 1956 в Мариинском театре оперы и балета в Ленинграде впервые был поставлен балет Арама Хачатуряна «Спартак».

- 27 декабря 1906г. родился Аршалуйс Бабаян, армянский литературовед, литературный критик.

- 27 декабря 1908г. родился Арутюн Саркисов, армянский советский ветеринар и бактериолог, один из основоположников учения о ветеринарии, микологии и микротоксикозе. Доктор биологических наук (1951), профессор (1952), академик АН Армении (1983), заслуженный деятель науки СССР (1969).

М. А.