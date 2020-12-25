Председатель НС встретился с представителями Союза промышленников и предпринимателей Армении

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян встретился с представителями Союза промышленников и предпринимателей Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом Мирзоян написал на своей странице в Facebook.

«Вместе с коллегами - Бабкеном Туняном и Артаком Манукяном, встретился с представителями Союза промышленников и предпринимателей Армении. В ходе встречи я выслушал опасения бизнесменов, дал ответы на ряд актуальных вопросов, а также обменялся мнениями о путях преодоления экономических и политических вызовов», - говорится в сообщении.