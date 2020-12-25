Пашинян пригласил политические силы на обсуждение проведения внеочередных выборов в 2021 году 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приглашает внепарламентские и заинтересованные силы на консультации о проведении внеочередных парламентских выборов в 2021 году. Как сообщает Арменпресс, Пашинян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Дорогой народ, дорогие соотечественники, сейчас уже очевидно, что оппозиционный процесс с требованием отставки премьер-министра не получил поддержки народа. У оппозиции были все возможности заручиться поддержкой населения вокруг своего требования: у оппозиции огромные финансовые, медийные и организационные ресурсы. У нее были широкие возможности для организации митингов и акций протестов, но она не только не смогла заручиться поддержкой населения для своих требований, но и количество ее сторонников идет на убыль».

Премьер-министр отметил, что никто не может сказать, что якобы они сохранили власть с помощью грубой силы.

«Напротив, нас обвиняют в излишней мягкости. Все это, однако, никоим образом не меняет стремления нашей политической команды и меня встать перед народом и дать ответ перед народом. Я не цепляюсь за кресло премьер-министра, но я не могу иметь легкомысленное отношение к власти, должности премьер-министра, переданных мне народом. Судьбу будущего политического руководства страной на этом посту должен решить народ путем свободного волеизъявления. Я, как премьер-министр Армении, считаю себя гарантом этого свободного волеизъявления», - отметил премьер.

Пашинян сообщил также, что готов покинуть пост премьер-министра в результате народного решения, и он может покинуть пост премьер-министра только по решению народа.

«Я также готов продолжить руководство Республикой Армения в это непростое время в случае подтверждения доверия народа. На все эти вопросы можно ответить только одним способом - провести внеочередные парламентские выборы.

Исходя из вышеизложенного, приглашаю внепарламентские и заинтересованные силы провести консультации о проведении внеочередных парламентских выборов в 2021 году», - написал премьер-министр Никол Пашинян.