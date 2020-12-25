Российским миротворческим контингентом обеспечено возвращение в Арцах более 44 тыс беженцев

На сегодняшний день российским миротворческим контингентом обеспечено безопасное возвращение на территорию Нагорного Карабаха более 44 тыс беженцев. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что российский миротворческий контингент в соответствии с поставленными задачами продолжает осуществлять контроль за реализацией договоренностей о прекращении огня и боевых действий на линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе.

В Центр управления миротворческой деятельностью в городе Степанакерт, где развернута круглосуточная «горячая линия» для приема обращений местного населения и сбору данных о пропавших без вести военнослужащих и гражданских лицах от их родственников, поступило свыше 540 телефонных обращений

Подчеркивается, что в двух российских военно-полевых госпиталях, развернутых на территории Нагорного Карабаха, жителям оказывается квалифицированная медицинская помощь. Также работают выездные врачебные бригады. На сегодняшний день помощь от российских военных медиков получили 902 человека, включая 115 детей.