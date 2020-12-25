Национальное Собрание Армении 28 декабря созывает внеочередное заседание. Как сообщает Арменпресс, вопрос об утверждении этого решения включен в повестку дня заседания Совета НС. Заседание состоится в 11:00 часов. Повестка заседания еще не обнародована.