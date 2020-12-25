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Национальное Собрание Армении 28 декабря созывает внеочередное заседание

Национальное Собрание Армении 28 декабря созывает внеочередное заседание

Национальное Собрание Армении 28 декабря созывает внеочередное заседание. Как сообщает Арменпресс, вопрос об утверждении этого решения включен в повестку дня заседания Совета НС. Заседание состоится в 11:00 часов. Повестка заседания еще не обнародована.


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