Национальное Собрание Армении 28 декабря созывает внеочередное заседание
Национальное Собрание Армении 28 декабря созывает внеочередное заседание. Как сообщает Арменпресс, вопрос об утверждении этого решения включен в повестку дня заседания Совета НС. Заседание состоится в 11:00 часов. Повестка заседания еще не обнародована.
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