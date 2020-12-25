Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, закрыты.

Труднопроходимы Варденяцский перевал (для грузовиков с прицепом), участок Горис-Капан (накопилось около 60 грузовиков) автодороги Ереван-Мегри и автодорога Татев-Агвани-Капан.

На автодорогах Гегаркуникского, Лорийского, Сюникского, Арагацотнского, Котайкского регионов, района Ашоцк и города Артик Ширакского региона местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс из-за погодных условий закрыта для грузовиков.

Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.