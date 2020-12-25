Мишустин назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал в целом напряженной ситуацию с распространением коронавируса в стране. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такую характеристику он озвучил в пятницу на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Глава кабмина РФ поинтересовался, как обстоят дела с распространением COVID-19 в городе, и попросил губернатора рассказать об этом подробнее. "К сожалению, ситуация в стране непростая, напряженная", - резюмировал премьер.

При этом он заметил, что власти региона прикладывают "много усилий для того, чтобы предпринять все необходимые меры для лечения больных с коронавирусом".