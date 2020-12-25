Умер замглавы МИД Беларуси Олег Кравченко
Ушел из жизни выдающийся белорусский дипломат, кандидат юридических наук, заместитель министра иностранных дел Олег Иванович Кравченко. Как передает Арменпресс со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
Олег Кравченко находился на дипломатической службе более 25 лет, прошел все ступени профессионального роста - от атташе до Чрезвычайного и Полномочного Посла. "Олег Иванович внес значительный вклад в развитие белорусско-американских и белорусско-европейских отношений", - отметили в МИД. Продолжительное время он возглавлял посольство Беларуси в США, работал начальником управления Америки Министерства иностранных дел. В январе 2017 года был назначен заместителем министра иностранных дел, а в июле этого года - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Соединенных Штатах Америки.
"Олег Иванович был признанным интеллектуалом, человеком глубокой мудрости. Его отличали тонкое чувство юмора, внимание и поддержка по отношению к сотрудникам и подчиненным. Он был не только профессионалом высочайшего класса, но и добрым, отзывчивым человеком, семьянином, отцом троих детей. Грамотный и ответственный руководитель, искренний, отзывчивый и принципиальный человек, Олег Иванович пользовался симпатией, авторитетом и заслуженным уважением не только в Беларуси, но и у зарубежных партнеров. Память об Олеге Ивановиче Кравченко останется в сердцах его коллег и друзей", - сказали в МИД.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен