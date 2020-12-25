Интеллигенция Армении и Грузии создают Совет дружбы

В целях укрепления дружбы между Арменией и Грузией, обновления отношений между двумя странами на принципах христианских ценностей ряд деятелей армянской и грузинской культуры и искусства намерены создать Совет дружбы. 500 грузинских и столько же армянских деятелей культуры и искусства выразили свою приверженность этой идее.

Как сообщает Арменпресс, 25 декабря в концертном зале «Арно Бабаджанян» состоялась видеоконференция дружбы представителей культуры, искусства и других сфер двух стран.

Глава Ассоциации защиты интеллектуальной собственности Армении Гагик Манасян сообщил журналистам, что Грузия закрыла свое воздушное пространство во время Второй Арцахской войны, чтобы сорвать поставки оружия в Армению.

«В Грузии есть здоровая интеллигенция, которая не согласна с ее политикой. Они предложили нам как утешение, как покаяние, восстановить культурные, духовные связи с армянской интеллигенцией, поставить все это на ценности христианских принципов. Мы пошли им навстречу», - подчеркнул Манасян.

По его словам, к инициативе присоединились известные в Грузии люди, которые могут формировать общественное мнение. Среди них Католикос-Патриарх Грузии Илия II, с благословения которого идея воплощается в жизнь, режиссер, актер Роберт Струа и другие.