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Азиатские индексы - 25-12-20

Азиатские индексы - 25-12-20

ТОКИО, 25 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.04% и составил 26656.61 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.23% и составил 1778.41 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.99% и составил 3396.56 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 26386.56 пункта.


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