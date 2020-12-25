Прокуратура требует воздержаться от нарушающих нормальную работу Первопрестольного шагов

В результате мониторинга СМИ и социальных сетей, проведенного в Генеральной прокуратуре Армении, были выявлены публикации о публичных призывах организовать и провести в воскресенье, 27 декабря, акции протеста против Католикоса всех армян в Первопрестольном Святом Эчмиадзине. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе ведомства.

«В некоторых случаях в этих призывах использовались оскорбительные выражения, типичные для языка вражды.

С уважением относясь к осуществлению гражданского права на проведение митингов, не запрещенных законом, такие выражения, однако, несут значительный риск возможного насилия, нарушения общественного порядка и других противоправных действий во время таких митингов.

Учитывая это обстоятельство, Генеральная прокуратура Республики Армения требует как от инициаторов акции, так и от возможных участников воздерживаться от публичных заявлений подобного содержания и от их оправдания, а также от совершения действий, которые могут нарушить нормальную деятельность духовного центра и прав других граждан, посещающих Эчмиадзин, а также оскорбить их духовные чувства и могут привести к межгрупповым столкновениям.

Предупреждаем, что правоохранительные органы примут все меры для пресечения и предотвращения подобных проявлений, и в случае обнаружения таких явлений все причастные к ним неизбежно будут привлечены к ответственности», - говорится в заявлении.