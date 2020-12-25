Центр имени Гамалеи пока не получал образец "британского" штамма COVID-19, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.

Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации,, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Нет, нам никто ничего не передавал",- сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, получил ли центр Гамалеи "британский" штамм коронавируса.

Он отметил, что ученые, исследовав штамм, смогли бы посмотреть, как сыворотка крови привитых нейтрализует вирус.

Ранее Гинцбург сообщал, что вакцина "Спутник V" будет защищать от "британского" штамма COVID-19, так как данная мутация затрагивает лишь небольшую точку на поверхности белка вируса.