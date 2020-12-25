По меньшей мере семь человек погибли в результате нападения боевиков террористической группировки "Боко Харам" на деревню на северо-востоке Нигерии в канун Рождества, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные источники.

По словам лидера местного ополчения, боевики в четверг ворвались на грузовиках и мотоциклах в деревню Пеми на территории северо-восточного нигерийского штата Борно, где проживают преимущественно христиане, открыли беспорядочный огонь по мирным жителям и подожгли несколько зданий.

"Террористы убили семь человек, сожгли десять домов и украли еду, которая должна была быть распределена между жителями для празднования Рождества", - заявил агентству лидер местного ополчения. Отмечается, что число жертв нападения боевиков может возрасти, так как многие жители спрятались в укрытиях, а некоторые и не учитывались.

Лидер ополчения добавил, что боевики ограбили и подожгли местную больницу, сожгли церковь и похитили священника. По словам жителей деревни Гаркида, где также проживают христиане, в четверг боевики "Боко Харам" совершили похожее нападение, о жертвах не сообщается,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Радикальная группировка "Боко Харам", также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства"*, действует из Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.